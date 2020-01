Kamp-Lintfort, den 06.01.2020: LintforterTreff“er“ 1.4 zeigen Moral

Am Samstagabend trat die Mannschaft von TC Georgios „Papa“ Kostomiris im Nachholspiel zum zweiten von vier Showdowns gegen die Exorzisten an. TC Kostomiris hatte das Personalroulette gedreht und startete in der Formation Mario Totaro, Frank Schäfer, Georgios Kostomiris und Jürgen Czibulka. Andreas Meichsner und Markus Freitag setzten zunächst aus. Der Beginn der Partie war zunächst sehr verkrampft und Mario, Frank und Jürgen hatten Ladehemmungen. Es wollte nicht so recht klappen. Es schien, dass die Niederlage aus dem vergangenen Spiel gegen die „Krug Fighter 2018“ noch allzu präsent in den Köpfen war. So ging der erste Block mit einem 1:4 (4:9) flöten und es musste etwas geschehen, wenn man nicht mit wehenden Fahnen untergehen wollte. Somit besannen sich alle Spieler auf das was eigentlich zu tun war nämlich Dart zu spielen. Das taten sie dann auch alle mit Bravour ab dem zweiten Block. „Papa“ und Jürgen gewannen das Team-Double mit 2:1. Das schien die Initialzündung für den Rest der Mannschaft zu sein, denn auf einmal feuerten alle Spieler aus allen Rohren und ließen in diesem Block nur zwei Verlustsätze zu, sodass das Team zur Halbzeit das Spiel gedreht hatte, mit 6:4 (14:11) in Führung lag und wieder auf Kurs war. Im dritten Block musste sich Mario mit einem 0:2 geschlagen geben und wurde von seinem TC ausgewechselt. Frank, „Papa“ und Jürgen zeigten jedoch ihr bestes Dartspiel, gewannen jeweils mit 2:0 und ließen keine Zweifel daran, wer Herr im Hause ist. Mit einer komfortablen 9:5 (20:13)-Führung ging es in den letzten Block. Für Mario kam Andreas ins Spiel, der sein Spiel gut begann, sich aber einem starken Gegner mit 1:2 geschlagen geben musste. Es war dann Frank, der mit gewaltigen hohen Würfen wie ein Scharfschütze im kürzesten Spiel des Abends mit einem 2:0 den Sieg klarmachte. „Papa“ und Jürgen standen ihm danach auch in nichts mehr nach und gewannen ebenfalls ihre beiden Spiele. Am Ende eines schönen, fairen und geselligen Dartabends standen die LintforterTreff“er“ 1.4 mit einem 12:6 (27:16) als Sieger und neuer Tabellenführer fest. Bereits am kommenden Samstag trifft das Team zum vorletzten Showdown gegen den Tabellendritten, Fanatastic Six“ im „Bistro bei MoMu“ an, um die Führung zu verteidigen.