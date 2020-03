Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag (24.03.2020) auf Mittwoch (25.03.2020) um 2:18 Uhr an der Straße "Großen Haag" einen Geldautomaten gesprengt. Bei dem Automat handelt es sich um eins freistehendes Selbstbedienungs-Automatenhäuschen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Das Automatenhäuschen wie auch der Automat wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die unbekannten Täter flüchteten nach Tatausführung auf einem Roller in Richtung Ortszentrum. Ob die Täter bei der Sprengung Geld erbeuteten ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)