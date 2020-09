Gemeindefeuerwehr erhielt Heimatpreis

KRANENBURG. Sie bildeten den richtigen Rahmen, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg, die aus verschiedenen Ortsteilen an der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Kranenburg teilnahmen. Und das nicht ohne Grund. Denn sie gehörten, neben den Mitgliedern des Bürgerbusvereins und dem Verein Stüppkesmarkt Kranenburg e.V., zu den diesjährigen Preisträgern des Heimatpreises der Gemeinde Kranenburg. „Der Heimatpreis wird im Rahmen der Heimatförderung Heimat Zukunft Nordrhein-Westfalen vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert, welche zu gleichen Teilen auf die drei Preisträger aufgeteilt wird“, erinnerte Ausschussvorsitzender Jürgen Franken vor der Corona-gerechten Verleihung im Kranenburger Bürgerhaus an das Prozedere. „Für den treuen Dienst, die Tradition, Kultur und das Brauchtum zu bewahren, um so die Gemeinschaft, den Ort und die Gemeinde zu verbinden, überreichen wir der Gemeindefeuerwehr den Heimatpreis Kranenburg 2020“, verlass Ausschussvorsitzender Jürgen Franken die von ihm und Bürgermeister Günter Steins an den stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Andreas Thelosen, die Urkunde. Der Preisverleihung vorausgegangen war ein Verfahren, in dem bei der Gemeinde Kranenburg Vorschläge eingereicht werden konnten und der Fachausschuss sowie der Rat jeweils in nichtöffentlicher Sitzung über die Preisverleihung beraten und entschieden hatte. (sd)