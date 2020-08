Am 28. und 29. August gab es auf den Bahnsteigen des alten Bahnhofs in Kranenburg eine Fusion, die sowohl Musikfans wie auch die kulinarischen Geniesser begeisterte. Das Culucu aus Rindern (Sander und Cherine Stoel) und das Cafehaus Niederrhein (Franz Vierboom und Nadia Müller) organisierten ein zweitägiges kleines Musikfestival. Copy&Paste, PHONIC, Jazzy Jane, HEAT WAVE und in den Pausen JuMa boten beste Musikunterhaltung, während das Cafehaus Niederrhein dafür sorgte, dass niemand hungrig blieb.