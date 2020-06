Am Mittwoch, 10. Juni, gegen 18.45 Uhr ist es in Langenfel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 43-jähriger Langenfelder fuhr zusammen mit seiner Ehefrau als Beifahrerin zur Unfallzeit mit seinem Pkw auf der Opladener Straße in Richtung Kölner Straße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 55 a kam ihnen ein 46 Jahre alter Langenfelder in einem Pkw der Marke VW auf der Gegenfahrbahn entgegen. Plötzlich kam dieser von seiner Fahrbahn ab und fuhr dem 43-Jährigen und dessen Ehefrau entgegen.

Gegen Baum geprallt

Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich er dem VW aus. Eine dahinter fahrende 35-Jährige Langenfelderin versuchte mit ihrem Pkw Mini ebenfalls auszuweichen, prallte jedoch mit dem VW des 43-Jährigen zusammen. Dessen Pkw fuhr nach dem Zusammenstoß noch weiter und prallte gegen einen Baum, an dem er zum Stillstand kam.

Transport ins Krankenhaus

Während der Unfallaufnahme gab der 46-Jährige an, eingeschlafen und deshalb in den Gegenverkehr geraten zu sein. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.