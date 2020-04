Bislang Unbekannte haben am Samstagnachmittag, 4. April, in einem Waldstück in Langenfeld-Wiescheid gezündelt und dabei einen Baum angekokelt. Bevor es zu einem größeren Schaden kommen konnte, konnten Einsatzkräfte der Polizei den kleineren Brand austreten. Auch die Langenfelder Feuerwehr war im Einsatz.

Gegen 18:15 Uhr war eine Langenfelderin mit ihrem Hund durch ein Waldstück in Wiescheid (hinter dem Sportplatz des GSV Langenfeld Richtung Landwehr) Spazieren gegangen, als sie in der Nähe des dortigen Waldkindergartens dunklen Rauch aufsteigen sah. Als die Langenfelderin nachschaute, woher der Rauch stammte, entdeckte sie im Wald einen brennenden Baumstamm.

Einige Glutnester

Die Zeugin alarmierte daraufhin die Feuerwehr, welche wiederum die Polizei über den Einsatz informierte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Polizei den kleineren Brand austreten. Die Feuerwehr löschte im Anschluss rund um den Baumstamm auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern einige Glutnester.

Keinen Hinweis auf die Verursacher

Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass der Brand in dem Waldstück vorsätzlich herbeigeführt wurde. Hinweise auf die oder den Verursacher ergaben sich bei ersten Ermittlungen vor Ort jedoch keine.

Wer hat etwas beobachtet?

Wer hat am Samstagnachmittag in dem Waldstück verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den oder die Brandverursacher geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173-288-6310 entgegen.