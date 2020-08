Am Dienstagvormittag, 11. August, zog ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann ein zu 37 Prozent überladenen Kleinlaster an der Berghausener Straße in Langenfeld aus dem Verkehr.

Gegen 8.30 Uhr führte ein Experte des Verkehrsdienstes im Rahmen einer spezialisierten Verkehrsüberwachung eine gezielte Kontrolle bei einem Kleinlastwagen der Marke Peugeot Boxer mit Kofferaufbau an der Berghausener Straße durch.

Blattfedern an der Belastungsgrenze

Bereits bei einer bloßen Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fiel dem Kradfahrer bereits auf, dass die Blattfedern augenscheinlich an der Belastungsgrenze waren und die Reifen der Hinterachse sich unter dem Ladungsgewicht bereits nach außen wölbten. Aufgrund eines begründeten Verdachts einer Überladung wurde eine Kontrollwägung durch den Beamten angeordnet.

4800 Kilogramm

Hier bestätigte sich der Verdacht: Der Lastkraftwagen, der ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm hat, brachte stattliche 4800 Kilogramm auf die Waage. Dies stellt eine Überladung in Höhe von 37,1 Prozent dar.

Bußgeld

Die Konsequenzen für den Fahrer: Den 63-jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro sowie einen Punkt in der zentralen Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Abladung

Der Kradfahrer gestattete dem Fahrer die Weiterfahrt bis zu einem 200 Meter entfernten Ladeort, um dort die überschüssige Ladung abzuladen.