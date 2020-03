Die Polizei Langenfeld konnte am Wochenende eine Verkehrsunfallflucht aufklären, für eine weitere Unfallflucht werden Zeugen gesucht.

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Sonntag, 8.

März, eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Langforter Freizeitparkes (Höhe Skaterbahn) aufklären.

Gleich zwei Anzeigen

Gegen 14.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie auf dem Parkplatz eine Frau in einem braunen Renault Megane beim Ausparken vermutlich den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselte und mit ihrem Wagen mit hoher Wucht gegen einen metallenen Parkbügel prallte. Anschließend sei die Frau in langsamer Geschwindigkeit noch über den Parkplatz gefahren, ehe sie ausstieg und die

Plätze mit ihrem Beifahrer tauschte. Die aufmerksame notierte sich das Kennzeichen des Renaults und teilte dies der Polizei mit, wodurch die Beamten wenig später an der Halteranschrift auf den Mann und die Frau aus dem Auto treffen konnten. Hier gab der Mann an, mit seiner Frau, welche noch keinen Führerschein besitzt, private Fahrstunden auf dem Parkplatz gemacht zu haben. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass dies nicht erlaubt sei. Außerdem stellte er sich unwissend in Bezug auf die Pflicht, einen verursachten Verkehrsunfall zu melden. Jetzt warten gleich zwei Anzeigen auf das Ehepaar: Eine wegen der Verkehrsunfallflucht, eine wegen der Anordnung / des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An Auto und Metallbügel entstand insgesamt ein Schaden in Höhe

von über 3.000 Euro.

Beim Ausparken

Am Samstagabend, 7. März, hat ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV (vermutlich BMW X-er Reihe) einen am Fahrbahnrand der Straße "Auf dem Sändchen" geparkten Audi Q3 beim Ausparken beschädigt. Gegen 22 Uhr hatte ein Anwohner den Unfall von seinem Balkon aus beobachtet und die Polizei verständigt. Er teilte den Beamten auch mit, dass das schwarze SUV nach dem Unfall wendete und in Richtung Theodor-Heuss-Straße davon fuhr. An dem Audi stellten die Polizeibeamten Beschädigungen im Bereich des vorderen Kennzeichens fest. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.