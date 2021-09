neuer Gerätewagen für das DRK Langenfeld

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung übergab der 1. Vorsitzende Magnus Staehler die Fahrzeugschlüssel eines neuen Gerätewagens an die Leiter der Einsatzbereitschaft Dirk Paege und Dirk Bansemir.

„Es ist zwar kein neues Fahrzeug, aber in einem Top Zustand und wir konnten es sehr günstig vom DRK Pinneberg e.V. erwerben. Der LKW ist eine hervorragende Ergänzung unserer vorhandenen Fahrzeuge“, so Staehler.

Der Wagen auf VW-Basis aus dem Jahre 2006 hat erst 55.000 km gelaufen, ist ein Siebensitzer mit einem zul. Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und kann somit von jedem Führerschein B Inhaber gefahren werden. „Letzteres war uns sehr wichtig, damit auch unsere jungen Bereitschaftsmitglieder das Fahrzeug fahren können,“ ergänzen Paege und Bansemir und berichten: „Das Fahrzeug haben wir zufällig in einer Anzeige auf Facebook gefunden und waren sofort begeistert.“ Es galt mit dem DRK-Vorstand die Finanzierung zu klären, hinfahren, anschauen, begutachten (für Dirk Paege als KFZ-Meister kein Problem) und das Fahrzeug war gekauft. Es wird nun als Gerätewagen mit einer Standardbeladung von einem Zelt, Tischen und Bänken, einem Stromaggregat und Beleuchtung eingesetzt.

Neben den DRK Einsätzen steht das Fahrzeug auch der Langenfelder Feuerwehr bei Großeinsätzen zur Verfügung.