Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Freitagabend, 28. Februar, an der Jahnstraße in Langenfeld einen Fahrraddieb stellen konnte.

Das war passiert:

Gegen 23.20 Uhr war ein Langenfelder mit seinem Hund über die Jahnstraße Gassi gegangen, als ihm auf Höhe der Bushaltestelle Paulstraße ein Mann auffiel, der sich in verdächtiger Art und Weise an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Der Zeuge sprach den Mann mit den Worten "Was machen Sie da?" an, woraufhin der Unbekannte wortlos in Richtung Martinstraße davonlief.

Werkzeug dabei

Der Zeuge reagierte nun genau richtig und alarmierte umgehend die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten im Rahmen einer Fahndung den flüchtigen Fahrraddieb tatsächlich antreffen. Bei ihm handelt es sich um einen 60 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Er trug Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrradschlössern bei sich und war augenscheinlich erheblich betrunken. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille (1,15 mg/l). Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schadensmeldung

Bei weiteren Ermittlungen am Tatort stellten die Beamten fest, dass das Schloss des von dem Fahrraddieb angegangen Fahrrads erheblich beschädigt war. Die Beamten hinterließen daraufhin zur weiteren Sachbearbeitung eine Schadensmeldung an dem Fahrrad.