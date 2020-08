In der Nacht zu Montag, 17. August, stoppte die Polizei zwei Fahrradfahrer, welche deutlich alkoholisiert in Schlangenlinien die Opladener Straße befuhren und hierbei das Rotlicht an der Einmündung zur Alten Schulstraße missachteten. Die Konsequenz: Auf der Wache wurden Blutproben entnommen und Strafanzeigen eingeleitet.

Gegen 01.50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung ein Duo, welches mit dem Rad die Opladener Straße in Richtung Leverkusen befuhr. Beide Fahrradfahrer zeigten während der Fahrt deutliche Ausfallerscheinungen. In Höhe der Einmündung zur Straße "Alte Schulstraße" missachteten sie zudem das Rotlicht und überquerten ohne anzuhalten den Einmündungsbereich.

Alkoholtest

Die Beamten stoppten die Fahrt des Duos und führten noch vor Ort Atemalkoholtests durch. Dieser verlief bei dem 35-jährigen Leverkusener mit 2,3 Promille (1,15 mg/l) sowie bei der 48-jährigen Langenfelderin mit 0,9 Promille (0,45 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurden beide Beschuldigte zur Polizeiwache Langenfeld gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und

durchgeführt.

Eignungsprüfung

Den 35-Jährigen und seine 48-jährige Begleiterin erwarten nun erhebliche Konsequenzen: Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ebenso wird das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung zum Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum informiert.