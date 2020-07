In der Zeit vom Montagmorgen, 27. Juli, 10 Uhr, bis zum Dienstagmorgen, des 28. Juli, 9 Uhr, verschwand von einem Parkstreifen an der Schneiderstraße in Langenfeld ein in Höhe des Hauses Nr. 63 ohne Zugmaschine geparkter Sattel-Auflieger der Marke Krone, Typ SD Profi Liner.

Mit welcher Zugmaschine der oder die bislang noch unbekannten Fahrzeugdiebe den gelbfarbigen Dreiachsanhänger, ausgerüstet mit Pritsche und Plane (Tautliner) abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem gelben Sattelzuganhänger mit dem amtlichen Kennzeichen UL-N 193 der zur Tatzeit mit etwa 4,5 Tonnen Haushaltswaren eines großen deutschen Discounters beladen war. Der Zeitwert des acht Jahre alten Sattel-Aufliegers sowie der Wert der damit gleichzeitig gestohlenen Ladung, summieren sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro.

Such- und Ermittlungsmaßnahmen

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Aufliegers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Sattel-Auflieger, Ladung und Kennzeichen zur internationalen

Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten gelben Sattel-Aufliegers Krone Profi Liner, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.