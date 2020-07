Nach großer Nachfrage in den vergangenen Wochen und Monaten waren die Langenfelder Stadtfahnen zuletzt restlos ausverkauft. Nun sind die Flaggen mit dem Langenfelder Stadtwappen auf grün-weiß-grünem Grund wieder frisch eingetroffen und für 15 Euro im Bürgerbüro des Rathauses zu haben.

Gerade in diesem Sommer ein schönes Accessoire für den privaten Fahnenmast im Garten, der bei begrenzten Reisemöglichkeiten vielleicht intensiver als gewohnt genutzt wird. Neben den reinen Langenfeld-Flaggen gibt es auch noch geringe Restbestände an Kombifahnen mit Stadtwappen und Deutschland-Flagge (7 Euro). Diese Version wurde zunächst nicht nachbestellt, da die Fußball-Europameisterschaft Corona-bedingt bekanntlich auf das kommende Jahr verschoben wurde.

Auch die vor allem bei den großen Fußball-Turnieren verstärkt nachgefragten Langenfeld-Shirts mit der Langenfelder Skyline wurden in diesem Jahr noch nicht nachbestellt. Es gibt aber auch hier noch einige Shirts in den Größen M und L. Sie sind zum Sonderpreis von 5 Euro zu haben.

Infos zur Skyline

Die auf vielen Souvenirs der Stadt Langenfeld aufgedruckte Skyline sorgt immer wieder vereinzelt für Rätselraten, was die abgebildeten Motive angeht. Hier nochmals die Reihenfolge von links nach rechts: Kirche St. Martin in Richrath, Wasserski und Segelflug-Symbole, Wasserburg Haus Graven, „Schwaadlappe“ im Kreisverkehr Hardt, Freiherr-vom-Stein-Haus, Stundenstein, Golf-Symbol, Mack-Stele „Großer Vertikaler Rhythmus“ gegenüber dem Rathaus, Martin-Luther-Kirche in Reusrath und Haus Arndt in der Stadtmitte.