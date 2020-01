Auf dem Neujahrsempfang hat die Stadt Langenfeld Appetit auf das Schweden-Jahr gemacht. „Jetzt wollen wir diesen Appetit noch weiter steigern“, sagte Bürgermeister bei der Vorstellung des umfangreichen Programms im ersten Halbjahr mit zahlreichen Angeboten und Aktionen rund um das Land hoch im Norden der Europäischen Union.

Rund 20 Veranstaltungen, dazu noch jede Menge Sprachkurse bei der Volkshochschule, laden ein, Schweden in seinen unterschiedlichen Facetten kennenzulernen.

Wer singt mit?

Wenn es um Musik aus Schweden geht, fällt den meisten als Erstes bestimmt folgende Kultgruppe ein: Abba. Und genau hier knüpft die Stadtwette von Bürgermeister Frank Schneider an. Er wettet, dass in Langenfeld keine 2000 Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, die bei einem Event im zweiten Halbjahr, das noch bekannt gegeben wird, gemeinsam Songs der berühmten Gruppe und andere schwedische Popsongs anzustimmen. Der Bürgermeister, immer noch begeistert über die Beteiligung bei der Riesenkrawatten-Wette im Kroatien-Jahr, rechnet damit, dass er die Wette verliert. Dann wird er für jeweils einen Tag in drei sozialen Einrichtungen Langenfelds arbeiten.

Bei Citymanager Jan Christoph laufen die Vorbereitungen für den Wettgewinn bereits auf Hochtouren. Im Rahmen der beliebten Mitmach-Reihe „Richrath singt“ liegt der Schwerpunkt am Freitag, 24. April, 19 Uhr, in der Lukaskirche, Kaiserstraße 12, auf Songs von schwedischen Künstlerinnen und Künstlern. Bei freien Eintritt können viele der regelmäßigen Teilnehmer bestimmt für die Wette gewonnen werden. Auf dem Stadtfest spielt am Samstag, 18. April, 16 bis 18 Uhr, auf der Bühne vor St. Josef die Gruppe „ABBAkusic“. Das die Schweden aber nicht nur Pop-Musik können, soll der Matinée mit dem Elgin String Quartett des BBC Symphony Orchestra London am Samstag, 14. Juni, in der Wasserburg Haus Graven zeigen.

„Pippi, Abba, Elche und Sommer ohne Ende“

Und überhaupt: Decken sich unsere Vorstellungen von dem Land überhaupt mit der Wirklichkeit? Aufschluss darüber wird der Erfahrungsbericht „Pippi, Abba, Elche und Sommer ohne Ende“ von Albrecht Breitschuh am Donnerstag, 26. März, 19.30 bis 21 Uhr, im Flügelsaal des Kulturzentrums geben. Der Referent hat mit seiner Familie sechs Jahre in Stockholm verbracht und dort als ARD-Korrespondent gearbeitet.

Schweden kulinarisch erleben

Eine tolle Gelegenheit, Schweden kulinarisch zu erleben, wird es auf der Schlemmermeile in der zweiten Jahreshälfte geben. „Auf jeden Fall kann nicht nur 'Köttbullar' gekostet werden“, macht Jan Christoph Zimmermann deutlich. Wer selber kochen möchte, kann bei der Volkshochschule Rezepte und Zubereitung der skandinavischen Küche kennenlernen.

Literatur- und Theater-Workshop

Bei einem Literatur- und Theater-Workshop unter der künstlerischen Leitung von Diplom Regisseur Constantin Marinescu für Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 5. Die Lesung soll den Schülerinnen und Schülern Impulse für anschließende Improvisationen und Rollenspiele liefern.

Im Stadtmuseum steht am Donnerstag, 2. April, „Nordische Malerei“ im Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche können ihrer Kreativität im Rahmen von entsprechenden Ferienkursen selbst ausleben. Im Rex-Kino werden schwedische Filme gezeigt und in der Aula der Prisma-Schule wird das Musical-Konzert Mamma Mia“ vom Ensemble „Cello-Proms“ und der Gesangsklasse von Christina Kühne aufgeführt.

Alle genauen Infos und weitere Angebote finden Interessierte im Programmheft „Välkommen Sverige“ (Willkommen Schweden“, das gratis im Rathaus und den Kultureinrichtungen ausliegt.

Januar:

- Sprachkurse:

Schwedisch erlernen und auffrischen für Jedermann

Schwedisch A2 − für Fortgeschrittene

Schwedisch A1 − Fortführung

Schwedisch A1 − Fortführung

Vortrag: Selma Lagerlöf - Das Mädchen vom Moorhof

- Seminar: Stockholm und die europäischen

Jugendstilzentren

- Vortrag und Konzert: Poetik des Nordens

- „Musik in

Skandinavischen Ländern“

Februar:

- Mythologie und Schamanismus der Samen

- Kurs: Whisky-Exkurs: Schweden

- Sprachkurs: Schwedisch für den Urlaub

März:

- Kino: Das geheime

Leben der Bäume

- Theater-Workshop:

- MICHEL AUS LÖNNEBERGA von Astrid Lindgren

- Ein Erfahrungsbericht: Pippi, ABBA, Elche -

[fett]Und Sommer

ohne Ende!

April:

- Vortrag: Nordische Malerei

- Live-Musik auf dem Stadtfest: ABBAkustic

- Mitsingkonzert:

Richrath singt!

- Kino: Über die Unendlichkeit

Mai:

- Musikalische Lesung: Hab.

Keine. Angst -

Worte an die Nachwelt

Juni:

- Nähen: Wimpelkette zum Mittsommernachtsfest -

Upcycling von Textilien

- Musical-Konzert: Mamma Mia

- Konzert: Musik aus dem hohen Norden - Matinée mit dem Elgin String - - Quartet des BBC Symphony Orchestra London

- Vortrag: Sommer in Schweden −

ein kultureller Exkurs (Landeskunde)

- Kochkurs: Mittsommernacht in Schweden

[fett]Juli/August:[/fett]

- Ferienkurs:

Kunterbunter Bastelspaß

„Wir sägen und bemalen Dalapferde“

Ausblicke ins zweite Halbjahr

- SchlemmerMeile 2020

- Literatur à jour: Tomas Tanströmer - Leben und Werk

- Lesung: Selma Lagerlöf - Geschichten zur Weihnachtszeit