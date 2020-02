Dem Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 22. November 2018 folgend, wird ab dem 2. März 2020 eine weitere Querungshilfe auf der Richrather Straße eingerichtet, die vor allem die Sicherheit des Fußgängerverkehrs zu den Schulen und der Kindertageseinrichtung am Fahlerweg steigern soll. Die Maßnahme ist mit einem finanziellen Volumen von etwa 60.000 Euro beziffert.

Ausreichende Fahrbahnbreite

Die Querungshilfe oder „Fußgängerinsel“, wie es im Volksmund gerne genannt wird, entsteht auf der Richrather Straße südlich vor dem Kreuzungsbereich zum Fahlerweg und zur Straße In den Griesen. Die „Insel“ hat im Straßenverlauf eine Länge von 6,50 Metern und eine Breite von 2,50 Metern.

Der Gehweg muss vor der Einmündung in den Fahlerweg in Richtung der Sporthalle (Carl-Voss-Anlage) verschwenkt werden und nimmt einen Teil der städtischen Fläche zur Halle hin in Anspruch, um eine ausreichende Fahrbahnbreite zu ermöglichen.

Baumaßnahme dauert drei Wochen

Die Maßnahme ist auf drei Wochen angesetzt und findet unter laufendem Verkehr statt. Da jeweils eine Fahrbahnseite im Zuge der Arbeiten gesperrt werden muss, wird während der Bauphase eine Baustellenampel eingerichtet.

Verkehrseinschränkungen

Auch die von der Richrather Straße abzweigenden Straßen des Kreuzungsbereiches (Fahlerweg/In den Griesen) sind für die Dauer der Maßnahme nur eingeschränkt nutzbar. Die Straße In den Griesen wird in dieser Zeit zur Einbahnstraße, die nur von der Richrather Straße aus in Richtung Martinstraße befahren werden kann. Der Verkehr von der Martinstraße auf die Richrather Straße wird dann über den Steinrausch umgeleitet. Auch der Fahlerweg wird im Zuge der Bauarbeiten nur von der Richrather Straße aus angefahren werden können. Hier wird aber eine sogenannte „unechte“ Einbahnstraße eingerichtet, da der Verkehr bis zur Einmündung in die Richrather Straße in der Gegenrichtung erlaubt ist. Somit ist auch die Andienung der Carl-Voss-Anlage von Osten aus gewährleistet. Die Umleitung vom Fahlerweg auf die Richrather Straße verläuft dann über die Feldstraße und die Breslauer Straße in nördlicher Richtung, oder im Süden über die Feldstraße und die Solinger Straße.

Asphaltarbeiten

Zum Ende der Baumaßnahme muss der Fahlerweg aufgrund von Asphaltarbeiten auch für die Zufahrt von der Richrather Straße aus für einen Tag gesperrt werden. Das Datum wird kurzfristig in den Medien sowie in den Online-Auftritten der Stadt Langenfeld bekannt gegeben.

Die Stadt Langenfeld bittet um Verständnis für die vorübergehende Beeinträchtigung der gewohnten Verkehrsführung im Sinne der Sicherheit.

Tempo-30-Zone

Nach dem Abschluss der baulichen Maßnahmen wird auch an dieser Querungshilfe eine Tempo-30-Zone auf einer Länge von etwa 100 Metern eingerichtet, wie es bereits vor wenigen Wochen auf Höhe des Pommernweges realisiert wurde.