Für den Start in den Straßenwahlkampf hatte der SPD-Ortsverein Langenfeld den „Treff 111“ der AWO gewählt. Mitglieder und Interessierte trafen am Samstag, den 14. August 2021, in der Solinger Str. 111 den SPD-Kandidaten für das Bundestags-Mandat des Wahlkreises Mettmann-Süd, Christian Steinacker.

Bei leckerer Grillwurst und kühlem Bier entwickelte sich in der gut besuchten Veranstaltung eine lebhafte und intensive Diskussion mit dem SPD-Kandidaten. Soziale Teilhabe und Steuergerechtigkeit, Bildung und Altersvorsorge zeigen beispielhaft die Band-Breite der angesprochenen Themen.

„Wir freuen uns darauf, Christian auch in den nächsten Wochen an unseren Infoständen im Stadtzentrum begrüßen zu können“,

gibt der Ortsvereins-Vorsitzende der SPD, Sascha Vilz, die entsprechende Planung des Kandidaten Christian Steinacker wieder.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am 28. August 2021, von 10:15 - 11:15 Uhr mit dem Kandidaten der SPD ins Gespräch zu kommen! Dann wird Christian Steinacker das nächste Mal am Galerieplatz 1 am Wahlkampfstand der SPD Langenfeld zu Gast sein.