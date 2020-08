Auch 2020 muss nicht auf den „Schlemmermeilengenuss“ verzichtet werden. Normalerweise lädt die Schlemmermeile Ende August in die Langenfelder Fußgängerzone. Dabei begrüßen die 15 Gastronomen zirka 25.000 Menschen, servieren kleine aber feine Tellergerichte und zeigen dabei ihr kulinarisches Können.

Damit dieser kulinarische Genuss auch in der Zeit der Corona-Pandemie stattfinden kann, kommen die Gastronomen in diesem Jahr nicht in die ShoppingMitte, sondern laden zur „SchlemmerMeile on Tour“, vom 24. bis August, ihre Gäste in ihre Restaurants ein. Sie präsentieren dabei zur Schlemmermeile passende kleine Tellergerichte.

An sieben Tagen



„Mit der „SchlemmerMeile on Tour“ ist so ein Konzept entwickelt worden, das auch in Zeiten, in denen Abstand und Hygiene wichtiger sind denn je, funktioniert“, so Bürgermeister Frank Schneider

15 ausschließlich Langenfelder Gastronomen, die größtenteils bestens von früheren Schlemmermeilen in der Innenstadt bekannt sind, beteiligen sich an der „Schlemmermeile on Tour“. Diese, besonders von der Pandemie betroffene Gastronomiebetriebe, erhalten dabei über einen Zeitraum von sieben Tagen die Möglichkeit, ihre Betriebe vor Ort zu präsentieren – alles selbstverständlich unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregelungen. Die Gäste müssen auch nicht auf exquisite Speisen verzichten, denn an diesen sieben Tagen werden die Gastronomen exklusiv zu ihrem täglichen Angebot außerdem auch köstliche Schlemmermeilen-Spezialitäten als kleine Tellergerichte anbieten.

Kulinarischer Wegweiser

Der kulinarische Wegweiser (https://www.langenfeld.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=138&id=413150) kennt alle Angebote, Teilnehmer und Öffnungszeiten)



Diese Gastronomen nehmen teil

Lohmann’s Romantik Hotel & Restaurant Gravenberg

Bijou – Cafe / Restraurant / Bar

Café Mahlwerk

CAFE new york

Don Camillo

El Tapeo – Restaurante & Tapas

Falken-Brauhaus

Ratskeller – Hotel & Restaurant

Landhotel Lohmann – Hotel & Restaurant

Bäckerei Pass

Heaven’s – Café-Restaurant-Catering-Events

Casa Asado – Südamerikanische Spezialitäten

Steak-Haus Passage-Stube

Kolossos – Mediterrane Küche

Trattoria Vito – Restaurant & Pizzeria



Gerichte der Gastronomen u.a.

Geschmorter Schultersterzel mit Stüzerdäpfeln für 12 Euro

Schweinemedallions mit gebratenen Drillingen im Salat für 10,90 Euro

Pulled Pork mit Preiselbeere Rotkraut-Salat und Schwedenkartoffel für 11 Euro

Pfannkuchen mit geräuchertem Lachs und Creme fraiche für 10,90 Euro

Nudeln mit Ruccola, Kirschtomaten und Salsiccia (ital. grobe Wurst) für 9,50 Euro

Kanincheninvoltini auf Zucchini-Karotten-Bandnudeln für 8,90 Euro

Cevapcici mit Dyuvecreis und Ajvar für 10 Euro

Lammkaree, angerichtet mit Rosmarinkartoffeln für 12 Euro

Lammhüftsteak mit Zwiebel-Senf-Kruste, Kirschtomaten-Bohnen-Sugo und Rahmkartoffelflan für 12 Euro

Viktoria Rolle - feine Vanillecreme mit Preiselbeeren, Marzipan und Kuvertüre für 3 Euro

Saltimbocca Hahnchenfilet, mit Salbei und Parmaschinken in Madeira Sauce und mit Kartoffelgratin für 9,90 Euro

Angus Entranha vom Grill mit Folienkartoffel für 12 Euro

Barberieentenbrust, serviert mit einer pikanten Orangen-Pfeffersauce,

dazu Wildreis für 11,90 Euro

dazu Wildreis für 11,90 Euro Griechische Frikadelle: Frikadelle mit Käse überbacken in pikanter Soße und Brot für 7,50 Euro

Gamberoni provinciale für 12 Euro

Mit der SchlemmerMeile on Tour gewinnen

Das Schlemmen in den teilnehmenden Restaurants kann sich für Sie lohnen, denn wer während des Zeitraums vom 24. bis 30. August nicht nur einmal schlemmt, sondern mindestens zwei Mal, kann mit ein bisschen Glück auch einen der tollen Preise gewinnen:

Hauptpreis: Ein Wellnesswochenende für zwei Personen im Lohmann‘s Romantik Hotel Grafenberg, mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, Nutzung der Sauna- und Badelandschaft mit Fitness-Center, wie auch ein Romantikmenü in vier Gängen am zweiten Abend.

15 weitere Preise: Dinner-Gutscheine in Hohe von 50 Euro von unseren 15 teilnehmenden Gastronomen der Schlemmermeile on Tour.

Wer gewinnen möchte, lässt sich seinen Besuch bei einem Gastronomen auf der Teilnahmekarte quittieren. Ab dem 2. Stempel und nach Einsenden der Teilnahmekarte an das Citymanagement nimmt man an der Verlosung teil. Teilnahmekarten finden sich im Wegweiser.

Ein Stück Normalität

„Mit diesem Konzept der SchlemmerMeile on Tour gehen wir in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen einen anderen Weg, um trotz der Pandemie ein Stück Normalität zu bieten. Selbstverständlich hoffen wir alle darauf, dass wir 2021 wieder in gewohnter Manier die SchlemmerMeile in unserer Langenfeld Innenstadt genießen dürfen“, so Citymanager Jan Chr. Zimmermann

Wichtig:

Die angekündigte Illumination des Düsenfeldes am Marktplatz, die am Wochenende 29. und 30. August und am 4. und 5. September teilweise mit der „Schlemmermeile on Tour“ geplant war, muss durch den Schaden an der Anlage des Düsenfelds leider ausfallen.