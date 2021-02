Das zukünftige Umwelt- und Klimaschutzzentrum an der Wasserburg Haus Graven möchte Zielgruppen von Anfang an in die Planung einbeziehen.

Damit Lehrer- und Erzieherkollegium den zukünftigen außerschulischen Lernort an der Wasserburg Haus Graven optimal nutzen können, möchte die Stadt Langenfeld die Rahmenbedingungen und Angebote so gut wie möglich an deren Ansprüche und Möglichkeiten anpassen und deshalb von Anfang an in die Planungen einbeziehen.

Generelle

Rahmenbedingungen

„Aufgrund der momentanen Corona-Situation sind Workshops aber leider nicht möglich, weshalb eine erste Online-Umfrage entworfen wurde, um zunächst generelle Rahmenbedingungen abzufragen“, erklärt Bürgermeister Frank Schneider. „Diese Umfrage soll einen späteren persönlichen Austausch beispielsweise im Rahmen von Workshops auf keinen Fall ersetzen, bietet aber momentan eine gute Möglichkeit der Beteiligung“, so der Bürgermeister weiter.

Das Umwelt- und Klimaschutzzentrum befindet sich derzeit noch in der Aufbauphase. Die Stadt möchte einen außerschulischen Lernort etablieren. Das eigenständige Forschen und Experimentieren sollen dort ermöglicht werden und auch außerhalb des Klassenzimmers oder Kindergartens die Möglichkeit bieten, ökologische Zusammenhänge nachzuvollziehen. Die Wasserburg und ihre Umgebung bieten dafür optimale Voraussetzungen.

Außerschulischen Lernort

„Die Beantwortung der Online-Umfrage dauert nur etwa zehn Minuten. Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen, um einen ersten Eindruck der Erwartungen an den zukünftigen außerschulischen Lernort zu bekommen“, sagt Lisa Schwarz, pädagogische Leitung des Umwelt- und Klimaschutzzentrums. „Dieses Meinungsbild können wir dann in die Erstellung der Inhalte einfließen lassen“, ergänzt Schwarz.

Zugang zur Umfrage

Die Schulen und Kindertageseinrichtungen sind in dieser Woche mit einem Schreiben und dem Zugang zur Umfrage von der Stadt Langenfeld kontaktiert worden.