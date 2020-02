In der Bergischen Leistungsklasse hatte die A1 mit DV Solingen den vermutlich schwächsten Gegner zu Gast und siegte standesgemäß mit 13:0. In der einseitigen Partie trafen Limani (4), Dietz, Garcia, Schwake (2), Beyen (3), Neumann und Scholz für die Gastgeber.

Weiterhin punktlos in der LK Solingen blieben die A2 Junioren, die ihre Partie bei BV Bergisch Neukirchen nach der Halbzeit beim Stand von 0:8 mangels Masse vorzeitig beenden mussten. Dass dem Team so der Klassenerhalt noch gelingen kann, scheint sehr unwahrscheinlich. Erfolgreich verlief der Spieltag für die B1 Junioren, die in ihrer Leistungsklasse ebenfalls beim BV Bergisch Neukirchen zu Gast waren. Schäfer und Meyer sorgten mit ihren Treffern für drei Punkte, die den HSV aktuell auf Rang 1 der Tabelle bringen. Weiterhin in der Erfolgsspur blieben auch die C1 Junioren, die aus der Balker Aue durch ein 4:2 gegen den SC Leichlingen alle drei Punkte mit nach Langenfeld holten. Pllana, Bischoff (2) und Narloch trafen für die Hucklenbrucher. Auch die C1 hält aktuell den Platz an der Sonne. Gewinnen konnten auch die C2 Junioren, die den BV Gräfrath I mit 4:2 zurück in die Klingenstadt schickten. Mit jetzt 18 Punkten hält sich das Team im sicheren Mittelfeld der Liga auf. Für den HSV jubelten Kehsler, Schlegel (2) und Makullik. Dass auch die Mädchen gute Fußballerinnen sein können musste die D2 erfahren, die in ihrem Ligaspiel gegen die U13 Mädels des BV Gräfrath anzutreten hatte. Die jungen Damen gewannen Hinter den Gärten mit 3:0. Bei den E Junioren gab es einen Sieg und eine Niederlage. Der E1 gelang ein 4:2 beim VfB Solingen und die E2 hatte beim 3:4 das Nachsehen gegen den GSV Langenfeld I. In den Fair-Play-Ligen hatte der HSV diesmal nichts zu lachen, den alle vier Teams unterlagen in ihren Partien. Im Einzelnen gab es folgende Resultate:

F1 Junioren bei VfB Solingen 3:5

F2 Junioren bei VfB Solingen III 0:4

F3 Junioren bei Inter Monheim I 3:5

Bambini bei VfL Witzhelden 1:8