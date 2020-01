Mit 97 Jahren war Maria Kritz 1992 verstorben, ihr letzter Wille war es, die Erträge ihres hinterlassenen, größeren Barvermögens sozialen Zwecken zuzuführen.

Die katholische Kirche in Abstimmung mit der Stadt Langenfeld folgt diesem letzten Wunsch der Langenfelderin seither, indem sie den jährlichen Stiftungserlös an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld weiterleitet. Dazu hat sich der Kirchenvorstand auch in diesem Jahr entschieden und kann dem SkF einen Betrag von 5.000 Euro zur Verfügung stellen. Traditionell findet die Übergabe des Betrages durch die Kirche an den SkF im Langenfelder Rathaus statt, genauer gesagt, im Büro der 1. Beigeordneten Marion Prell.



Wichtiges Standbein

„Der Sozialdienst katholischer Frauen Langenfelds ist und bleibt ein wichtiges Standbein unseres sozialen Lebens in Langenfeld. Jede Zuwendung für die Arbeit der hier engagierten Menschen ist aus meiner Sicht bestens angelegtes Geld in die Arbeit mit Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder einfach der Hilfe ihrer Mitmenschen bedürfen. Der SkF leistet diese wichtige Hilfe am Mitmenschen professionell, zielgerichtet und vor allem mit großem Enthusiasmus“, sagte die 1. Beigeordnete Marion Prell bei der Spendenübergabe im Rathaus am heutigen Dienstag.

Geld für Betreuungsverein

Sie begrüßte dazu Wolfgang Bender von der katholischen Kirche sowie Christiane Rommel und Stephanie Krone vom Sozialdienst katholischer Frauen Langenfeld in ihrem Büro. Stephanie Krone, Geschäftsführerin des SkF Langenfeld, erläuterte dabei die Verwendung des Betrages. Dieser geht auch in diesem Jahr an den Betreuungsverein, der sich mit derzeit sieben Kräften des SkF um etwa 180 psychisch oder physisch kranke, geistig oder körperlich behinderte Menschen kümmert, die gesetzlich betreut werden.

Beitrag für das Miteinander

„Trotz der Erhöhung der gesetzlichen Pauschalen in 2019 wird das Mehr an Betreuung über das vorgeschriebene Maß mit diesen Mitteln nicht abgedeckt. Zu unserem Selbstverständnis gehört es beim SkF aber, dieses Mehr im Miteinander zu leisten und die Menschen nicht zu verwalten, sondern ihnen eine helfende Hand zu sein, die intensiv auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. Oft sind wir die einzigen Bezugspersonen für diese Menschen“, sagt Stephanie Krone. Mit den nun durch die Kirche aus der Kritz-Stiftung überreichten 5.000 Euro kann der Betreuungsverein diese persönliche Begleitung der Betreuten leisten. Dafür dankten die SkF-Geschäftsführerin und die Vorsitzende der katholischen Kirche Langenfeld.