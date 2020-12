Die AWO hat sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Langenfeld einige Angebote ausgedacht, die Senioren ab 65 Jahren unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln die Gelegenheit bieten, Verbundenheit und weihnachtliche Vorfreude in der Adventszeit zu erleben.

Adventsfenster

Jeden Sonntag öffnet sich jeden Tag ein Adventsfenster im Siegfried-Dißmann-Haus - das Awo-Stammhaus an der Solinger Straße 103 verwandelt sich in ein dekoratives Weihnachtshaus mit 24 Adventsfenstern, die Kreative jeweils bereits am Vortag dekorieren. So macht es Spaß, immer wieder mal am Gebäude vorbeizugehen.

Broschüre „Aktiv zu Hause sein“

[dreieck][/dreieck] Die Broschüre „Aktiv zu Hause sein“ ist ein kreativer Begleiter durch die Coronazeit mit Anregungen von Langenfelder Einrichtungen für eine schöne Zeit zu Hause. Die neu aufgelegte Broschüre der Stadt Langenfeld, die in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern entstanden und in Kürze zu beziehen ist, beinhaltet drei Rezepte der Awo für Weihnachtsplätzchen. Wer eine der Sorten nachbacken möchte, kann als vorweihnachtliche Geste die Zutaten für 20 Plätzchen im i-Punkt Senioren der AWO abholen. Eine Anmeldung zur Abholung der Zutaten beim i-Punkt Senioren der Awo ist zwingend erforderlich. Dieses Angebot ist nur begrenzt vorhanden.

Weihnachten in der Tüte

Anstelle der Seniorenweihnachtsfeier gibt es für Senioren ab 65 Jahren die traditionelle Weihnachtstüte. Eine Anmeldung zur Abholung der Tüte ist zwingend erforderlich und ab sofort beim i-Punkt Senioren der Awo möglich. Die Ausgabe geschieht kontaktlos und in vorgegebenen Zeitfenstern von Montag, 14., bis Montag, 21. Dezember. Die Weihnachtstüten sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden.

Gute-Wünsche-Baum

Vor dem Siegfried-Dißmann-Haus steht ein Gute-Wünsche-Baum. An dem Tannenbaum kann jeder auf wetterfesten Karten gute Wünsche, Hoffnungen und Botschaften oder einfach nur Grüße anbringen. Die Karten und wetterfeste Stifte für die Beschriftung sind im i-Punkt Senioren erhältlich.

Seniorenscouts im i-Punkt Senioren der Awo

Dreh- und Angelpunkt für alle Weihnachtsaktivitäten sind die ehrenamtlichen Seniorenscouts im i-Punkt Senioren der Awo an der Solinger Straße 103. Sie freuen sich auf Anrufe, nehmen montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 02173/250680 Anmeldungen für alle Aktionen entgegen und stehen auch für einen kleinen, weihnachtlichen Plausch zur Verfügung.

Besinnliche Vorweihnachtszeit

"Wir hoffen, dass wir durch diese Aktivitäten den Älteren unter uns dennoch eine besinnliche Vorweihnachtszeit bereiten können“, erklärt Klaus Kaselofsky, Vorsitzender der Awo. "Die guten Geister der Awo, die sonst ihre Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie einem stimmungsvollen Programm verwöhnen, zeigen auch in diesem Jahr, dass sie die Älteren der Langenfelder Bevölkerung nicht vergessen haben“, sagt Marion Prell, erste Beigeordnete der Stadt Langenfeld.