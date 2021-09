Das Programm des Seniorentreffs Richrath e.V. beinhaltet im Oktober 2021 einige besondere Programmpunkte: So gibt es am 1.10. selbstgebackenen Zwiebelkuchen mit Federweißer, und am 15.10., rechtzeitig zum Herbstbeginn, kommt das Modemobil zum Seniorentreff. Wem also noch ein neues Outfit fehlt, kann gerne vorbeischauen. Das komplette Programm ist aus der Monatsübersicht ersichtlich.

Und last, but not least, gibt es ein neues Fitness-Angebot: Ab dem 8.10. starten wir mit einem bellicon-Balance bzw. -health-Kurs. Das Training auf diesen Minitrampolins ist gelenkschonend, dient der Schulung des Gleichgewichts sowie u.a. der Sturzprophylaxe. Weitere Informationen findet Ihr auf der Seite des Herstellers: https://www.bellicon.com/.../gute.../fitness/seniorenfitness

Es stehen nur noch wenige Plätze zur Verfügung!