Seit März ist er im Einsatz: der neue Notfallkrankenwagen Johannes Langenfeld KTW-B 1 der ehrenamtlichen Malteser in Langenfeld. Nach über fünfzehn Jahren Dienst musste der Vorgänger jetzt ersetzt werden.

"Die Anschaffung war dringend nötig, weil wir den Vorgänger nach über 15 Jahren Dienst am Nächsten aus dem Betrieb nehmen mussten", sagt Christian Nitz, Dienststellenleiter der Malteser.

Das neue Fahrzeug vom Typ Mercedes Sprinter ist gebraucht erworben worden und erst sechs Jahre alt. Es ist nach der neusten DIN EN 1789 Typ B ausgestattet und verfügt über alle für den Krankentransport und Notfalleinsatz relevante Ausstattung sowie die entsprechenden medizinischen Geräte. Um mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen schnell an der Einsatzstelle eintreffen zu können, sorgt ein starker Turbodiesel mit Automatikgetriebe für den nötigen Antrieb. Doch um den "Neuen" für seinen ersten Einsatz bei den Maltesern vorzubereiten, war viel Vorarbeit nötig. "Unsere ehrenamtlichen Helfer haben engagiert Hand angelegt und neben der Ausstattung mit den neuen Medizinprodukten wurde zum Beispiel auch die alte Beklebung entfernt und das Fahrzeug vom Lack her aufbereitet", erzählt Nitz. "Zwischenzeitlich hatte das Fahrzeug den Spitznamen Albino, bevor er dann von einer Fachfirma, mit Klebefolie das jetzige Design der Malteser für Einsatzfahrzeuge bekam".

Neuester technischer Stand

Nicht nur alle medizinischen Geräte wie der Defibrillator/EKG, Absaugvorrichtung, Fahrtrage und sonstige Notfallausstattung sind jetzt wieder auf dem neusten technischen Stand, auch die komplette technische Ausrüstung, wie zum Beispiel der Digitalfunk und eine Datenbox zur Übertragung der Einsatzdaten von der Leitstelle direkt in das moderne Navigationsgerät. „Wir freuen uns, das wir in Langenfeld nun bei unseren Einsätzen im Katastrophenschutz, Sanitätsdiensten oder bei Verstärkungseinsätzen für den Regelrettungsdienst ein modernes Arbeitsmittel nutzen können“, freut sich der ehrenamtliche Rettungssanitäter Patrick Schaper. "Zwar fehlt noch die ein oder andere Kleinigkeit, denn durch die Corona bedingten Umsatzeinbrüche sind wir im Moment finanziell was ausgebremst worden. Daher freuen wir Ehrenamtlichen uns gerne über Hilfe".

Wer spenden möchte, kann das unter: Malteser Hilfsdienst e.V., Pax-Bank, IBAN: DE93370601201201210255, BIC / S.W.I.F.T: GENODED1PA7, Stichwort: Krankenwagen.