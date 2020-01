Die K.G. Prinzengarde Langenfeld feierte ihre ausverkaufte Damensitzung in der Stadthalle Langenfeld.

Bei Auftritten von Klüngelköpp, Martin Schopps, den Dancing Daddys, den Altstattfunken Monheim, Dröpkes, Kasalla, der Monheimer Marienburg Garde, dem Heddemer Dreigestirn sowie dem Langenfelder Prinzenpaar mit ihrem Gefolge schunkelten, klatschen, sangen und feierten die Jecken bei ausgelassener Stimmung. Der Präsident der Prinzengarde Jochen Buff führte durch die Sitzung – unterstützt von dem Damenelferrat, der sich in diesem Jahr mit seinen Kostümen selbst übertroffen hat.

Bis in die frühen Morgenstunden

Ein tolles Bild bot sich den Gästen, als dieser in einer Kombination aus den Themen 50 Jahre Prinzengarde und ‚Steampunk‘ in den Saal einzog. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Jecken auch nach der Sitzung noch weiter mit DJ Frank Michael Kammann, der auch zwischen den Auftritten auf der Bühne für die richte Musik sorgte. Für die Damensitzung am 16. Januar 2021 können die Karten bei Lotto Lieb-Kemmerling, Hauptstraße 116, unter der Telefonnummer (02173) 3945888 vorbestellt werden. Tipp: Nicht zu lange warten - es sind schon viele Karten verkauft.