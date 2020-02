Am Dienstag, 3. März, eröffnet Sandra Velez Morillo ihren eigenen Salon unter den Namen Sandra Velez Hairsalon an der Hauptstraße 86 in Langenfeld.

Die 33 jährige Langenfelderin blickt auf eine 17 jährige Berufserfahrung zurück. Von der Ausbildung bis zum heutigen Tag war sie in einem bekannten lokalen Friseursalon in Langenfeld beschäftigt und konnte viele Stammkunden von ihren Können überzeugen.

Kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahmen

Durch kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahmen bei namhaften Herstellern wie Wella konnte Sandra ihre anspruchsvollen Kunden jederzeit nach deren Wünschen beraten, neue Ideen einbringen und mit neuer Frisur, neuer Farbe oder neuem Make-up glücklich machen.

Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Düsseldorf

Nach der Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Düsseldorf die Sie im Jahr 2018 erfolgreich bestand wagt Sandra nun den Schritt in die Selbstständigkeit, um ihren Kunden den gewohnten Service aus eigener Hand anzubieten. Der angebotene Service umfasst die Typberatung für Damen und Herren, Coloration und Farbtechniken sowie Balayage-Techniken und Damen- und Herren Haarschnitte sowie Make-up. Wenn es mal was Besonderes sein soll, sind festive Frisuren für Hochzeiten und alle andere Anlässe die Spezialität von Sandra Velez Morillo.

Farbtechniken und Farbekorrekturen

Sarah Braeme die in den letzten neun Jahren im gleichen Salon wie Sandra arbeitete, wechselt ebenfalls und ergänzt den angebotenen Service mit ihrem Können. Sarah ist auf den Bereich Farbtechniken und Farbekorrekturen sowie Damen und Herren Haarschnitte spezialisiert und bietet den Kunden gerne gewagte Colorationen passend zu Typ und Frisur an.

Angenehme Atmosphäre

Überzeugen Sie sich in der angenehmen Atmosphäre des neu gestalteten Salons, gerne bei einer Tasse Kaffee oder anderen Getränken, von der Qualität des gesamten Angebots.

Sandra und ihr Team freuen sich darauf, Sie mit allen Künsten des Friseur Handwerkes verwöhnen zu dürfen!