In rotem Licht erstrahlte in Langenfeld am Montag, gegen 22 Uhr, unter anderem das Restaurant Heavens am Katzberg sowie das Reusrather Schützenheim an der Brunnenstraße.

Bundesweit machten zahlreiche Veranstalter in der „Night oft Light“ auf ihre Situation in Zeiten der Coronavirus-Pandemie aufmerksam: „Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen“.

Veranstaltungsbranche fordert Dialog

Die Aktion sollte "ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell" der Veranstaltungs-Wirtschaft zur Rettung der Branche sein, die laut den Initiatoren„echte Hilfe anstelle von Kredit-Programmen benötigt“. Die Botschaft: „Wir fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden!“