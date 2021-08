MENDEN. Gleich zwei Autos gerieten zu Wochenbeginn ins Visier von Vandalen und Dieben.

Corsa zerkratzt

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Vandalen am letzten Wochenende einen grünen Opel Corsa, der Am Gillenkamp zum Parken abgestellt war. Das Fahrzeug wurde sowohl an der Fahrer-, als auch an der Beifahrerseite wellenförmig zerkratzt.

Pkw-Aufbruch scheitert

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag, 23., auf Dienstag, 24. August, an der Habichtstraße die Schiebetür eines dort abgestellten weißen Renault aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter gelangten nicht ins Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden unter Tel. 02373/9199-0 in Verbindung zu setzen.