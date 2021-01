Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis teilt die Radarmessstellen für die Kalenderwoche 3, 18. bis 24. Januar, mit.



Geblitzt wird am Montag, 18. Janaur, in Iserlohn, Hemer, Werdohl und Lüdenscheid; am Dienstag, 19. Januar, in Menden, Neuenrade/Küntrop, Meinerzhagen und Kierspe; am Mittwoch, 20. Januar, in Nachrodt/Letmathe, Menden, Schalksmühle und Halver; am Donnerstag, 21. Januar, in Altena, Iserlohn, Plettenberg und Lüdenscheid; am Freitag, 22. Januar, in Hemer, Iserlohn und Werdohl; am

Samstag, 23. Januar, in Menden und Herscheid sowie am Sonntag, 24. Januar, in Hemer.

Darüber hinaus müssen im gesamten Kreisgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.