Menden. Die Volkshochschule (VHS) startet ins neue Herbstsemester. Das Haus der VHS war stark durch das Hochwasser betroffen.

Wer sich mit Sanierung oder etwa einer neuen Heizung auseinandersetzen möchte, findet geeignete Kurse im aktuellen Programm der VHS. Dies ist auf der neuen Webseite der VHS zu finden und liegt auch in gedruckter Form an den gewohnten Auslagestellen vor.

Das Online-Angebot des Herbstsemesters ist mit rund 100 Kursen weiter ausgebaut worden. 26 Webvorträge mit hochkarätigen Sprechern werden gratis angeboten. Über das Kursangebot kann man sich im Internet, über Social Media, den Newsletter und persönlich per Telefon informieren.

Die Kurse finden vorrangig in der ehemaligen Bonifatius-Schule auf der Platten Heide und der ehemaligen Albert-Schweizer-Schule in Lendringsen statt, da das Haus der VHS durch die Sanierungsarbeiten im Anschluss an die Hochwasserkatastrophe in diesem Semester nicht genutzt werden kann.

Beide Gebäude sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen und die Haltestellen liegen jeweils direkt vor den Gebäuden. Eine Fahrplanauskunft ist auf der Seite der Märkischen Verkehrsgesellschaft zu finden.

Für Beratungen vor Ort müssen Termine vereinbart werden, da auch die Büros und Verwaltungsräume nur eingeschränkt nutzbar sind.

Für den Besuch der Kurse gilt die 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und negativ Getestete dürfen an Veranstaltungen der Außerschulischen Bildung teilnehmen.