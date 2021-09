Menden. Der Blues Harp Virtuose Dietmar „Didi“ Spatz kommt in die Musikschule. Die Volkshochschule (VHS) veranstaltet am Samstag, 25. September, von 15.30 bis 19.30 Uhr einen Schnupper-Workshop mit dem Dozenten für diatonische Mundharmonika.

Die Mundharmonika ist ein preiswertes Instrument, in der Hosentasche zu transportieren und leicht zu erlernen. Ganz schnell kann man ein Lied spielen und so ist es das ideale Instrument für alle, die einen unproblematischen Einstieg in die Welt der Musik und des eigenen Musizierens suchen, ohne Notenkenntnisse und mit viel Spaß in allen Musikstilrichtungen.

Die Teilnehmenden erlernen rhythmisches Grundlagenwissen und können mit einem Lehrbuch autodidaktisch weiterüben. Einfache Volkslieder, Traditionals, Blues, Licks und Tonleitern sowie die Blues-Kadenz werden in diesem Workshop ausprobiert.

Der Kurs kostet 51 Euro und Anmeldungen werden unter der Kursnummer 212-2305 im Netz oder unter Tel. 02373/94713-0 entgegengenommen.