Ab 18 Uhr lud die Werbegemeinschaft Menden am heutigen Freitag zum Sommer-Shopping ein. Der Clou dabei: die Band "Karamba" sorgte aus einem Ladenlokal heraus entlang der gesamten Fußgängerzone für die passende Musik.

Statt wie sonst (in Vor-Corona-Zeiten) zentral auf dem Alten Rathausplatz auf einer Bühne plaziert zu stehen, musste man die Band, wollte man sie sehen, schon suchen. Ein leer stehendes Ladenlokal in der Innenstadt war der geeignete Platz für das Trio und entlang der Einkaufsmeile sorgten Lautsprecher dafür, dass auch jeder ihre Musik hören konnte. So verteilte sich denn auch das Publikum, oder besser die Besucher des Sommer-Shoppings, in der gesamten Stadt. Von der Mühle bis zum Altenheim St. Vincenz und bis Sinn wurden sämtliche Sitzgelegenheiten und Schlemmerlokalitäten genutzt. Die Hitze sorgte für viele Eishörnchen in den Händen und auch die Außengastronomie konnte über leere Plätze nicht klagen. Die Besucher der Innenstadt waren von dem gelassenen Flair sehr angetan. An Stehtischen sorgten Ladenbesitzer teilweise für einen kleinen Sektempfang und Blumen schmückten manche Eingänge. "Es war nicht so voll wie beim Mitternachtsshopping", so Susanne Leser vom Glücksgriff, "aber da hatten wir auch mehr Vorlaufzeit und so konnten wir heute sehr gut den Abstand im Geschäft einhalten". Überhaupt lief es ziemlich diszipliniert ab. In den Geschäften grundsätzlich mit Maske und außerhalb hatte man reichlich Platz, um sich beim Bummel aus dem Weg zu gehen. "Für uns war es der erste Auftritt in diesem Jahr und der erste dieser Art (Schaufenster-Konzert) sagte Daniel Fraga von "Karamba". "Aber es ist interessant und wir sind ja froh, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen". Auch die Gäste von Monika Graf von Freiraum Gestalten sind sich einig: "Das ist heute wieder einmal eine so tolle Atmosphäre. Mit der schönen Musik im Hintergrund die überall zu hören ist, genießen wir den Abend richtig." Bis 22 Uhr spielte die Band, deren Musik dank Falk Steidel fast in der gesamten Fußgängerzone zu hören war.