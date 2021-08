MENDEN. Das Kulturbüro der Stadt Menden hat in Zusammenarbeit mit den Museen, der Dorte-Hilleke-Bücherei, der Musikschule und dem Archiv wieder ein vielseitiges und abwechslungsreiches Kulturprogramm zusammengestellt. Vieles von dem, was den Mendener Kulturfans ans Herz gewachsen ist, fehlte in der zurückliegenden Saison. Doch mit dem Blick nach vorne ist der Optimismus groß.

Ganz besonderer Dank gilt den Mendenern, den Künstlern, den Vereinen sowie den Gastronomen und Selbstständigen, welche die Mendener Kultur mit zahlreichen Projekten und Initiativen in Szene setzen. Das Kulturbüro der Stadt Menden lädt alle Interessierten herzlich ein, regen Gebrauch von diesem vielseitigen Angebot zu machen.

Fünf Theatervormiete-Abende

Auf der Wilhelmhöhe treten mitunter aus dem Fernsehen bekannte Gesichter wie Norbert Heckner, Gerda Steiner, Christine Neubauer, Christine Urspruch, Leslie Malton, Felix von Manteuffel, Mona Seefried, Isabell Varell und viele mehr auf.

Vier Familientheater-Nachmittage

Kleine Kultur-Fans kommen auch nicht zu kurz, denn das Familientheater bietet liebevolle und modern interpretierte Stücke wie „Till Eulenspiegels lustige Streiche“, „Pünktchen und Anton“, die Best of-Revue von „Ritter Rost“ und „Die Olchis“. Auch als Abo erhältlich!

Drei Jazz- und Blues-Abende

Die Aboreihe Jazz- und Blues unter dem Motto „Saturday Night“ im Theater Am Ziegelbrand bringt schon mit dem ersten Konzert der „Boogiesoulmates“ den magischen Sound von echtem Soul-, Blues- und Boogie-Woogie in das Theater Am Ziegelbrand. Es folgt der Folk-Blues-Künstler „Biber Herrmann“ und ein Abend mit der Band „Black Patti“ mit akustisch schwarzer Roots- und Bluesmusik. Auch als Abo erhältlich. Zwei Sinfoniekonzerte (Wilhelmshöhe) Die „Mendener Kammerphilharmonie“ präsentiert wieder großartige Musik: Unter dem Motto „Ein Himmel voller Geigen“ stehen die Komponisten Tschaikowsky und Dvorak im Mittelpunkt traumhaft schöner Melodien.

Das „Silvesterkonzert“ mit der Neuen Philharmonie Westfalen könnte in Menden bekannter nicht sein. Es sorgt jedes Jahr für große Begeisterung mit leichten und beschwingten Rhythmen.

Drei Kammerkonzerte

Das „Mandelring-Quartett“ wird zu den besten Streichquartetten der Welt gezählt, elektrisiert mit Violine, Viola und Violoncello ihr Publikum und nimmt es mit auf eine Reise durch unglaubliche Klangwelten.

Mit dem „Duo Asimut“ treffen zwei starke Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander. Die Musik, die Camilla Busemann und Sijia Ma präsentieren, stammt von Mozart, Beethoven und Gabriel Fauré.

Auch das enthusiastisch gefeierte „Amatis Piano Trio“ gibt sich in Menden die Ehre und präsentieren verschiedenste Werke von Mendelssohn und Schostakowitsch. Zudem wird das Ensemble auf ganz besondere Weise Beethoven würdigen. Sie alle treten im Westflügel in der Städtischen Musikschule auf.

Drei Kabarett- und Kleinkunst-Abende

Kalle Pohl kommt mit seinem neuen Kabarett-Programm „Offen und ehrlich - von allem das Beste“ in das Theater Am Ziegelbrand! Freuen kann sich das Publikum auf aberwitzige Dialoge mit Vetter Hein Spack und Tante Mimi, noch’n Gedicht, zeitgemäß knatternde Stand-up-Comedy und zeitloses Kabarett.

„Schakeline, fahr mal der Panzer vor“, so heißt die Kabarett-Veranstaltung von Ausbilder Schmidt. In seinem neuen Programm regt sich der Ausbilder köstlich über die Bundeswehr, die heutige Jugend und über sämtliche Luschen und Luschinen auf. Seine Mission: Anschiss für jeden hat noch keinem geschadet! Jawoll! Wenn einer weiß, wovon er redet, dann ist es Heinz Gröning! Unter dem Motto „Der perfekte Mann - eine Laughstory“ kehrt er zurück zu den Wurzeln unserer Existenz. Denn er weiß: Ein Mann, der sich selbst überwunden hat, ist stark. Ein Mann der es mit seiner Frau aufnimmt, der lügt jedoch!

Zwei Konzert-Abende

Peter Kuhz und Esther Lorenz nehmen ihr Publikum zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit ihrem Programm „Donna Donna“ mit auf eine musikalische Reise durch das Judentum mit hebräischen, sefardischen und jiddischen Liedern. Herwarth Böhmer nebst Band sorgt mit neuen Chansons für die eigenen Kammerlichtspiele im Kopf. Ein deutsch-italienisches Programm mit Liedern wie geschaffen für ruhige, harmonische Auszeiten in den Stürmen des Alltags. Alles im Theater am Ziegelbrand.

KunstFest PASSAGEN

Das „KunstFest PASSAGEN“ auf Gut Rödinghausen feiert die Ausdrucksformen der menschlichen Vielfältigkeit und Kreativität und bietet über einen kurzen Zeitraum verschiedenen künstlerischen Projekten einen Ort zur Entfaltung. Besucher entdecken hier die Magie des Augenblicks. Das Fest lädt ein, Flaneur zu werden, durch das Industriemuseum und den Park. Weitere Infos unter www.kunstfest-passagen.de Mendener Musik- und Theaterfahrten Auch in der kommenden Saison werden wieder Musik- und Theaterfahrten nach Dortmund und Bochum angeboten. Nähere Infos und Kartenbestellungen nur im Kulturbüro unter 02373/903-8761.

Das Kulturmagazin liegt ab sofort an vielen öffentlichen Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus oder kann im Internet unter www.menden.de/Leben in Menden/Kulturbüro, heruntergeladen werden.

Eintrittskarten sind erhältlich im Kulturbüro (02373 / 903-8751, -8753, -8761 und -8756), in der Städt. Musikschule, in der Buchhandlung Daub und bei allen weiteren proticket-Vorverkaufsstellen (www.vorverkaufsstellen.info). Onlinebestellungen unter www.proticket.de/menden.