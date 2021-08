Heimspiel für Edin Terzic: Mendener Junge komplettiert Experten-Quartett bei Zeltdach-Festival.

Die hochkarätig besetzte Viererkette beim Fußball-Talk unter dem Zeltdach am Mendener Rathaus ist komplett: Nach Weltmeister Jürgen Kohler, FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer und Radio-Legende Manni Breuckmann sortiert sich nun auch Edin Terzic in das Experten-Quartett ein.

Für den 38-Jährigen, der als Trainer von Borussia Dortmund den DFB-Pokal gewann, wird der Auftritt am Sonntag, 29. August (Anpfiff: 19 Uhr), zu einem echten Heimspiel: Er wurde in Menden geboren.

Alle Interviewfragen und Experten-Jobs lehnte Terzic in den vergangenen Monaten ab – für seine Heimatstadt macht er nun gern eine Ausnahme. Beim Zeltdach-Festival am Mendener Rathaus wird er mit Moderator Thomas Hennecke über seinen rasanten Aufstieg sprechen und verraten, welches Aufgabenprofil die neue Aufgabe als Technischer Direktor von Borussia Dortmund besitzt. „Im Grunde werde ich in Zukunft der Co-Trainer von Michael Zorc und Sebastian Kehl sein“, sagt er vorab.

Damit erklimmt Terzic, der das Fußball-1 x 1 in der Jugend des BSV Menden lernte, die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter. Nachwuchstrainer, Scout bei Borussia Dortmund, Assistent von Slaven Bilic bei Besiktas Istanbul und West Ham United, Co-Trainer beim BVB, schließlich Chefcoach der Borussia und damit verantwortlich für einen fulminanten Schlussspurt in der vergangenen Saison mit acht (!) Pflichtspielsiegen hintereinander – unter ihm spielten die Westfalen am Ende die „Sterne vom Himmel“, wie Jürgen Klopp wohl formulieren würde.

Als bisherige Krönung von Terzics Arbeit gilt das großartige 4:1 im Pokalendspiel gegen RB Leipzig. Heute, ein viertel Jahr danach, gerät Terzic noch immer ins Schwärmen: „Es fühlt sich alles unglaublich gut an.“ Erst nach dem Urlaub und dem Gewinn von zwei Trainer-Awards sickerte in sein Bewusstsein, welcher Coup ihm da in Berlin gelungen ist. Ihm und der Dortmunder Mannschaft. „Wow! Wow! Wow! Was haben wir da eigentlich alle miteinander bewegt?!“

Im Rahmen des Zeltdach Festivals am Rathaus diskutieren Weltmeister Jürgen Kohler, FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer und Radiolegende Manni Breuckmann über alle brennenden Themen der neuen Saison – und über Wunden, die die alte womöglich gerissen hat. Komplettiert wird die VIERERKETTE von kicker-Reporter Thomas Hennecke, der den Abend moderieren wird.

Für den Ticketverkauf bietet der Veranstalter phono-forum die Möglichkeit einer Spende von 1 Euro pro Ticket zugunsten der Geschädigten der Flutkatastrophe. Der gesammelte Spendenbetrag wird zweckgebunden an den Verein „Mendener in Not“ übergeben und soll beitragen die Not der Menschen zu lindern.

