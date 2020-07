"Einen traumhaften Sommerabend in der Mendener Innenstadt genießen": So lädt die Mendener Werbegemeinschaft alle Interessierten zum ersten Mendener Sommer-Shopping am Freitag, 31. Juli, ein.

Bis 22 Uhr kann an diesem Freitag nach Herzenslust gebummelt und geshoppt werden. Ein ganz besonderes Highlight ist laut Werbegemeinschaft dabei das Mendener Schaufenster-Konzert mit der Band „Karamba“ von 18 bis 22 Uhr. Sei es Rock ’n’ Roll und Country aus den 50er Jahren, der Soul der 60er und 70er Jahre oder authentische Hits der Neuzeit: „Karamba“ stehen für ehrliche und professionelle Live-Musik. Falk Steidel, der auch bereits mit der Beschallung bei der Mendener Kreuztracht betraut wurde, nennt es denn auch einen "Clou" dieses Konzertes: "Ein echtes „Livefeeling“ in der gesamten Stadt – denn die Musik wird per Lautsprecher übertragen". Die Band "Karamba" tritt hauptsächlich als Duo auf, kann aber bei Bedarf auch mit einer größeren Besetzung daher kommen. Für Gitarre, Gesang und Tasten zeichnet Christoph verantwortlich. Der zweite im Bunde, Daniel, hat ebenfalls die Gitarre zu seinem Hauptinstrument gemacht. Jedoch übernimmt er auch mal den Part des Bassisten, kümmert sich um die Percussions oder auch sorgt für die Backing Vocals.