Endlich!

Nach der Lockerung der Corona-Regeln war das heutige Mitternachtsshopping die erste größere Aktion in der Mendener Innenstadt.

Nach dem Wegfall des Mendener Frühlings und der Pfingstkirmes haben die Menschen offensichtlich sehnlichst auf so ein Event gewartet. Die Stimmung unter den vielen Innenstadtbesuchern war gelöst und heiter. Und das nicht nur, weil in vielen Schaufenstern die tollen Cartoons vom Karikaturisten Uli Stein aushingen und so manchen Lacher hervor riefen. Die Außengastronomie war voll besetzt vom Bahnhof bis zur Kirche. Bei dem warmen Wetter hatten auch die Eisdielenbesitzer endlich wieder gut zu tun. Die Werbegemeinschaft Menden machte die fehlenden Auftritte von Musikgruppen mit einer Musikanlage auf dem Alten Rathaus-Balkon wieder wett. So gab es auch kein Gedränge vor einer Bühne. Die Stadt sah trotzdem voll aus. Doch wenn man genauer hinsah, konnte man doch überall noch die Vorsicht wahrnehmen, welche die Corona-Zeit hinterlassen hat. Die Tische standen weiter auseinander und in den Geschäften wurde Mund-Nasen-Schutz getragen. "Wir sind so froh, hier zu sein. Das ist so gemütlich hier auf dem Rathausplatz mit der Musik und der tollen Stimmung", waren sich drei Besucher der Außengastronomie auf dem Platz sicher. Zwei Ballonkünstler erfreuten die Kinder, welche auf dem Rathausplatz herum tollten. Als es dunkler wurde, erleuchteten bunte Strahler das Alte Rathaus und die Ballonkünstler wurden zu Feuerspuckern. Alleine deshalb schon lohnte es sich, etwas länger nach dem Einkauf in der Stadt zu verweilen.