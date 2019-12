„Shine your light“ - mit diesem Gospel und Teelichtern in den Händen zogen die Sängerinnen und Sänger des Hemeraner Gospelchores Sing4Soul in die Heilig-Geist-Kirche in Menden ein.

Menden. Sofort breitete sich adventliche Stimmung unter den etwa 150 Gästen aus, die im folgenden Programm mit vielen weiteren Gospel-Songs in der ebenfalls stimmungsvoll beleuchteten Kirche erfreut und begeistert wurden. Neben dem bekannten Spiritual „Go, tell it on the mountain“ handelte es sich aber um eher um neuzeitliche Kompositionen aus dem sog. Contemporary American Gospel oder von modernen skandinavischen Komponisten.

Neben diesen, mal balladenhaft, mal rhythmusbetont fetzig vorgetragenen Stücken, hatte Sing4Soul mit ihrem Dirigenten Matthias Bölker auch einige deutschsprachige Songs dabei. Mit „Freu dich Erd- und Sternenzelt“, „Es ist ein Ros´ entsprungen“ und „Was nie ein Auge gesehen“ wurden adventliche Lieder präsentiert, die alle Zuhörenden gut verstehen konnten. Zu den englischsprachigen Gospels wurde deren Inhalt kurz per Projektion in Deutsch umrissen.

Neben der Chorstücken wartete Sing4Soul mit zwei Stücken auf, die von Anja und Caro Vogel aus Hagen zusammen mit Matthias Bölker vorgetragen wurden. Großartige Stimmen in wunderbarem Zusammenklang. Nach dem stimmgewaltig vorgetragenen „Total Praise“, einer Gospel-Vertonung des 121. Psalms, wurde der Chor nicht ohne weitere Zugaben entlassen, die das begeisterte Publikum klatschend einforderte.

Nicht vergessen werden darf die Tatsache, dass Sing4Soul Hemer nach einer kurzen Konzertpause einen weiteren Eindruck in Menden hinterließ: Gottfried Pielhau überreichte als Vorsitzender des Chor-Vereins einen symbolischen Scheck über 300 Euro an Herrn und Frau Bölling für die Arbeit mit Geflüchteten im Treff Alt-Menden.