Menden. Die Fotografin Frauke Brenne hat im Rahmen der internationalen Fotografie-Awards des bund professioneller portraitfotografen (bpp) eine hohe Platzierung erlangt. Qualität und künstlerischer Anspruch des Wettbewerbsbeitrags von Frauke Brenne begeisterte die Fachjuroren der internationalen bpp Contest Jury. Unter den 160 zugelassenen Bildbeiträgen, die zum Thema FREI SEIN eingereicht wurden, belegte ihr Bild den vierten Platz.

„Der Wettbewerbsbeitrag thematisiert die Frage nach der Geschlechter-Identität. Ihr ist eine sehr gute Visualisierung dieses Themas gelungen. Die Darstellung einer Person in zwei Körpern ist gut umgesetzt und trifft den Zeitgeist. Die Platzierung im Goldenen Schnitt lässt dem Betrachter Raum für die Gedanken der Person. Die Ausleuchtung und das Make-Up sind exzellent,“ so das Urteil der internationalen Fachjury.

Die Meisterfotografin ist eine fotografische Allrounderin und ihr Portfolio umfasst die ganze Bandbreite der Portraitfotografie: Hochzeits-, Portrait-, Newborn-, Peoplefotografie, dabei liegt ihr die kreative Businessfotografie besonders am Herzen.