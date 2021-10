Ein Merkmal, das den ehemaligen Sportplatz an der Gisbert-Kranz-Straße ausmacht, ist die Nähe zu den umliegenden Schulen. Das Ziel, auf dem brachliegenden Platz, eine Dreifachsporthalle und ein neues Hallenbad zu bauen, wird sich also auch auf die Schulen auswirken. Deshalb hat es, ergänzend zu der Beteiligungsveranstaltung online, am Freitag im Rathaus einen Workshop eigens für Schülerinnen und Schüler gegeben.

So wurden die Pläne für das Areal Schülervertretern von fünf weiterführenden Schulen in Menden erläutert. Im Anschluss konnten die Jugendlichen ihre eigenen Ideen, Wünsche und Anregungen einbringen. Was die 12 Teilnehmer auch fleißig getan haben.

Was die Schülerinnen und Schüler bei diesem Workshop vorgemacht haben, kann jeder noch bis zum 22. Oktober tun. Denn bis zu diesem Stichtag geht die Bürgerbeteiligung online weiter. So können Mendener Bürger über die Internetseite der Stadt alle Informationen einsehen. Dort ist eine vertonte Präsentation zum aktuellen Planungsstand hinterlegt. Außerdem gibt es dort über ein Onlineformular die Möglichkeit, eigene Anregungen und Wünsche an die Stadtverwaltung zu schicken. Auch diese Mitteilungen fließen in den Planungsprozess ein.

Nähere Informationen gibt es auf www.menden.de/gisbert-kranz-platz