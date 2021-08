Alles, was etwas kostet, wird erst einmal analysiert, ob man es wirklich braucht.

Dinge, die nichts kosten, werden dagegen eher nachgefragt - siehe "Bratwurst-Impfaktion".

Apropos "impfen": Wenn klar erwiesen ist (so Regierungsexperte Prof.Dr. Karl Lauterbach am Mittwochabend bei "Maischberger" in der ARD), dass Schnelltests die Delta-Variante schnell und zuverlässig erkennen, warum sollen sie dann kostenpflichtig werden? Schließlich können auch vollständig Geimpfte weiter Virenträger sein. Durch die Gebühren, die bei manchen (Friseur, Restaurant, Fußpflege etc.) sogar an sieben Tagen in der Woche anfallen könnten, werden die Tests unerschwinglich und höchstwahrscheinlich schlechter nachgefragt. Schlecht auch für die Wirtschaft, die dann auf Kunden und Klienten verzichten muss.

Und womöglich - denn die Nachfrage regelt hierzulande ja das Angebot - bedeutet die Kostenpflicht somit sogar das Aus für die gewinnorientierten Testzentren.

WO soll man sich dann testen lassen?