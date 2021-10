Märkischer Kreis. Seit Montag, 18. Oktober, sind beim Kreisgesundheitsamt 71 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Aktuell sind 396 (Vorwoche 391) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 136 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Neun Covid-19-Patienten werden zur Zeit in den Krankenhäusern im Kreis behandelt, davon acht auf der Intensivstation (davon werden vier Patienten beatmet).

Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe melden sieben infizierte Bewohner, acht Beschäftigte in Quarantäne.

In den Schulen gibt es trotz der Ferien 14 Indexfälle. Die Kitas melden neun.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 51,4 (Vorwoche: 62,2). Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) ist 2,08 (Vorwoche: 1,55). 