Jede Menge Spaß haben, vier tolle Ausflugziele im Märkischen Sauerland besuchen und dabei noch Geld sparen: Mit dem neuen Erlebnisticket für das Märkische Sauerland ist genau das ab dem 1. April möglich.

Erstmals können mit nur einem Ticket vier beliebte Ausflugsziele in der Region erlebt werden. Mit dabei sind die Phänomenta in Lüdenscheid, die Dechenhöhle in Iserlohn, das AquaMagis in Plettenberg und die Burg Altena mit dem Erlebnisaufzug. Der Kauf des Tickets lohnt sich, immerhin sparen die Käufer 25 Prozent im Vergleich zum regulären Eintrittspreis. Erwachsene bezahlen nur 40 Euro, für Kinder bis 16 Jahre kostet die Karte 30 Euro.

Das beinhaltet die neue Karte: Den Tageseintritt in den Wasser- und Rutschenpark des AquaMagis Plettenberg inklusive Schwimmen, Rutschen, Karibik Islands und Textilsaunen. Ob Windrutsche, Steh-Rutschen oder Looping-Rutsche, ein Tag im AquaMagis bedeutet jede Menge Spaß. Wer es lieber entspannt mag, ist in einer der Textilsaunen, im Whirlpool oder Solebecken genau richtig.

Die einmalige Fahrt mit dem Erlebnisaufzug zur Burg Altena: Vorher wartet im 90 Meter langen Stollen eine virtuelle Erlebniswelt. Die Fledermaus Burghard, Grafen, Ritter, Riesen und Zwerge lassen regionale Sagen lebendig werden.

Den einmaligen Eintritt in die Museen der Burg Altena: Das Museum auf der rund 900 Jahre alten Höhenburg lädt ein zu einer Zeitreise durch die Geschichte der Region. Ritterrüstungen und Waffen, luxuriöses Mobiliar und kostbare Gemälde können bestaunt und bewundert werden. Ebenfalls enthalten ist die Besichtigung des Deutschen Drahtmuseums.

Die einmalige Besichtigung der Dechenhöhle Iserlohn im Rahmen einer 40-minütigen Normalführung und die Besichtigung des Museums am selben Tag. Wer die Tropfsteinhöhle besucht, betritt ein unterirdisches Zauberreich. Die Tropfsteine bilden außergewöhnliche Gesteinsformationen mit so klangvollen Namen wie Orgel, Nixenteich, Palmensäule und Kaiserhalle.

Einmaliges Experimentieren und Erleben in der Dauerausstellung der Phänomenta Lüdenscheid: In der Ausstellung mit rund 200 Exponaten können die Besucherinnen und Besucher mit allen Sinnen forschen und experimentieren. Ob ein Tänzchen mit dem Roboter Lüdia oder schwerelos wie ein Astronaut zu sein, selber ausprobieren und testen steht auf jedem Fall im Mittelpunkt.

Noch mehr Partner möglich

Die Stiftung Phänomenta ist Betreiber und Ansprechpartner für das Projekt. Vorstand Torsten Schulze und der technische Leiter der Phänomenta, Gert vom Schemm, haben rund ein Jahr lang mit den Partnern an der Umsetzung des Erlebnis-Tickets gearbeitet. Torsten Schulze: „Wir freuen uns sehr, dass wir die anderen Ausflugsziele für die Zusammenarbeit begeistern und vom Nutzen eines gemeinsamen Tickets überzeugen konnten. Wir haben zunächst die großen und bekannten Freizeiteinrichtungen in der Region angesprochen. Für die weitere Zukunft können wir uns durchaus noch mehr Partner vorstellen.“

Freizeit- und Tourismusstandort

Landrat Marco Voge unterstrich bei der Unterzeichnung des Vertrags in der Phänomenta Lüdenscheid ebenfalls die Bedeutung der Kooperation: „Eine super Initiative und ein starkes Zeichen für den Freizeit- und Tourismusstandort. Das neue Erlebnis-Ticket zeigt, wie vielfältig das Angebot im Märkischen Kreis ist. Wir haben richtig was zu bieten. Mein Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen die Karte nutzen und sich selber davon überzeugen. Das Angebot ist nicht nur für Gäste und Besucher von außerhalb spannend, sondern auch für die Menschen im Märkischen Kreis.“

Das Ticket startet zum 1. April dieses Jahres und ist bis zum 15. April 2023 gültig und einlösbar. Verkaufsstellen für das Erlebnis-Ticket sind die vier Orte, an denen es eingelöst werden kann. In Altena kann das Ticket nur an der Kasse des Erlebnisaufzugs gekauft werden. In Plettenberg ist die Karte auch im Shop der KulTour GmbH „W9“, Wilhelmstraße 9, erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.luedia-und-otto.de