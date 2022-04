Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper stellte am Sonntag, 27. März, die neue Wanderbroschüre „Wandern im Märkischen Sauerland“ an der Burg Altena vor. Mit einigen Kultur- und Naturinteressierten wanderte sie auf einem Teilstück des Richard-Schirrmann-Weges und des Sauerland-Höhenflugs.

Das beliebte Booklet „Wandern im Märkischen Sauerland“ ist wieder auf dem Markt. Komplett überarbeitet, mit neuen Wanderrouten, ausführlichen Beschreibungen, Kartenmaterial und vielen Fotos, ist es ein unverzichtbarer Wegbegleiter für Wanderfreunde mit Sinn für Kultur und Natur.

Startete die Erstauflage 2018 mit 30 Wanderrouten, enthält die 112 Seiten starke Neuausgabe jetzt Informationen zu 42 Wanderwegen im Märkischen Sauerland. Dabei werden auch erstmals fünf Streckenwanderwege mit ÖPNV-Anbindung sowie ein Pilgerweg und ein Naturlehrpfad vorgestellt. Zu jeder Tour gibt es eine Karte und einen QR-Code, der zu weiteren Informationen führt. Die Texte stammen von Dr. Susanne Padberg-Rohlof vom Lennestrand-Verlag. Die Gestaltung und Kartografie erfolgte durch die Firma Outdooractive.

Das Heft in praktischer Spiralbindung enthält viel Wissenswertes zu Geografie und Geschichte, zum Klima, zur Natur, zur Industriekultur, zur Wirtschaft, den drei Tälern, den Talsperren und den Naturparks. Zudem stellt es die Städte und Gemeinden der Region und deren Festivitäten vor. Es ist kostenlos bei den touristischen Stellen der Städte und Gemeinden sowie in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises in Iserlohn und Lüdenscheid erhältlich.

„Das Booklet trägt dazu bei, die Schönheit und viele Besonderheiten unserer Region festzuhalten und für die Menschen im Märkischen Kreis und darüber hinaus aufzuzeigen. So werden regionale Schätze leicht zugänglich gemacht. Es ist das untrennbare Miteinander von Natur und (Industrie-)Kultur, das den heimischen Raum von Meinerzhagen bis Menden, von Halver bis Balve, seit der Frühzeit prägt“, sagte Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper bei der Vorstellung des neuen Wanderbuches am Sonntag am Friedrichstor der Burg Altena. Sie nahm Interessierte mit auf eine kleine Schnupperwanderung auf einer Teilstrecke des Richard-Schirrmann-Wegs (A1) und des Sauerland-Höhenflugs rund um die Burg Altena, den Weyhepark und dem Natur- und Geschichtspfad.