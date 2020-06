Das Bürgerbad Leitmecke in Menden vollzieht einen weiteren kleinen Öffnungsschritt. Ab sofort wird – allerdings weiterhin im begrenzten Umfang – Tagesgästen der Zutritt gewährt.

„Insbesondere wollen wir auch Familien mit kleinen Kindern den Zutritt ermöglichen“, teilt der Vorsitzende Christian Scholz in seiner Pressenotiz mit. Notwendig war dafür aber zunächst eine Herrichtung des Kleinkinderbeckens und der Sandspielplätze.

Das Babybecken sollte in diesem Jahr ja eigentlich durch den Neubau ersetzt werden. Nach dem Bekanntwerden der weiteren Bauverzögerung im Frühjahr hatte der Bürgerbadverein unter den Corona-Bedingungen dann zunächst mit der allgemeinen Badöffnung alle Hände voll zu tun, so dass der Kleinkinderbereich zunächst zu kurz gekommen ist.

Mendener Schwimmverein 03 hilft

Nun ist dieser Bereich dank der Unterstützung durch fleißige Jugendliche des Mendener Schwimmvereins 03 wieder betriebsbereit. Durch ihren mehrmaligen Hilfseinsatz in der Leitmecke bedanken sich die Jugendlichen auch dafür, dass sie in der Leitmecke Trainingszeiten zur Verfügung gestellt bekommen.

Ansonsten möchten die Badbetreiber auch nochmals auf die geltenden Coronaregeln im Schwimmbad hinweisen und um strikte Beachtung bitten. Schwierigkeiten bei der Umsetzung bereiten die insbesondere für Schwimmbäder geltenden strengeren Regeln auch wenn diese bisweilen tatsächlich nur schwer nachvollziehbar sind.

Der Vorstand möchte es nicht versäumen, sich bei dieser Gelegenheit bei allen Badegästen für deren Verständnis und Mitwirken zu bedanken.

Die Corona-Regeln: