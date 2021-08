MENDEN. Markus Koerdt will mit seinem „Staffel-Team“ Notleidende in seiner Heimatstadt unterstützen. Unter dem Motto „Mendener für Mendener“ nimmt das „Staffel-Trio“ mit Markus Koerdt, Thorsten Althoff und Thomas Pätzold am Samstag, 28. August, am 25. Cross-Triathlon des Marathon-Club Menden in Kooperation mit dem Bürgerbad Leitmecke teil.

Gemeinsames Ziel dieser „Dreier-Freundschaft“ ist es, möglichst viele Spendengelder für die am 14. Juli dieses Jahres unfreiwillig in Not geratenen Mendener Flutopfer zu erschwimmen, zu erradeln und zu erlaufen.

Koerdt erklärt: „Wir wollen mit unserer diesjährigen Teilnahme am gut organisierten Cross-Triathlon unsere Heimatstadt aktuell unterstützen. Ich möchte mit meinem jahrelangen Engagement nicht nur die Not der Kinder in Chile lindern, sondern fühle mich auch vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse für die Mendener Mitbürger mit in der sozialen Verantwortung. Und dabei helfen mir beide Staffelfreunde.“

Schon seit Jahren sammelt der Langstreckenläufer Markus Koerdt aus Menden Spenden für die Kinderdörfer in Chile. Normalerweise nimmt er dafür an vielen verschiedenen Wettbewerben im In- und Ausland teil, so auch beispielsweise am legendären „Bonn Marathon” oder am „100 Kilometer Dodentocht“ in Belgien. Wie viele andere Laufveranstaltungen finden diese traditionellen Läufe aber aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation in diesem Jahr leider nicht statt.

Da die Kinder in Chile aber trotzdem auf Hilfe und Unterstützung durch SPENDEN SPEED angewiesen sind - in der jetzigen Corona-Krise mehr denn je - lief der heimische Extremsportler am 2. Mai 2021 seinen eigenen Marathon, um so Spendengelder zu sammeln. Insgesamt kamen dabei rund 3.000 Euro zusammen.

Doch dieses Mal ist alles anders: Nachdem Koerdt die lokale Flutsituation Mitte Juli durch persönliche Gespräche und die mediale Berichterstattung voll umfänglich erfasst hatte, kam ihm die Idee und der Wunsch, etwas Gutes für die Notleidenden in seiner Heimatstadt tun zu müssen. Die Ausschreibung des 25. Cross-Triathlons war schließlich der Startschuss zu seiner Spendeninitiative vor Ort.

Gemeinsam mit seinem Freund Thomas Pätzold (Schwimmer) und Thorsten Althoff (Radfahrer) trainiert er als Läufer seit Tagen und Wochen für die bereits dritte Staffel-Teilnahme am über die Mendener Grenzen hinaus beliebten Cross-Triathlon.

Koerdt betonte anschließend deutlich: „Diese unsere aktuelle Spendenmaßnahme ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Menden eine wichtige, gleichwohl einmalige Aktion. Zukünftig will ich mich wieder für die Waisenhäuser und Kinderdörfer in Chile einsetzen und viele Kilometer laufen.“