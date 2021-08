MENDEN. Der diesjährige Schnadegang der Stadt Menden umfasst das fünfte Teilstück und findet am Samstag, 18. September, unter der Leitung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) Abteilung Menden statt.

Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr an der Einfahrt zum Bauernhof Lorenz in Menden-Halingen. Die Wegstrecke führt entlang dem Naturschutzgebiet Abbabach. Nach der Hälfte der Strecke wird eine kurze Rast mit Eigenverpflegung eingelegt. Seinen Abschluss findet der diesjährige Schnadegang in der ehemaligen Aula der Grundschule Halingen. Die Bewirtung der Schnadegänger übernimmt die Dorfgemeinschaft Halingen.

Aufgrund der freundlichen Unterstützung des Museums- und Heimatvereins Menden (Sauerland) kann für die Hin- und Rückfahrt für Getestete, Geimpfte und Genesene ein Bus genutzt werden. Die Nachweise sind beim Einsteigen in den Bus vorzulegen. Während der Fahrt gilt die Maskenpflicht (FFP2/KN95).

Hinfahrt:

12.45 Uhr ab Lendringsen, Haltestelle bei der Sparkasse

13 Uhr ab Menden, Haltestelle Nordwall (vor der Deutschen Bank, gegenüber Kaufhaus ACTION)

13.15 Uhr ab Platte-Heide, Schule

13.30 Uhr ab Schwitten, Schule

13.45 Uhr ab Bösperde, Nikolaus-Groß-Schule, Bahnhofstraße in Bösperde 2

14 Uhr an Halingen, Einfahrt zum Bauernhof Lorenz

Für die Rückfahrt steht um etwa 19 Uhr der Bus am Abschlussort bereit und fährt die Teilnehmer zurück in die Heimatorte.