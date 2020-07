Die St.Hubertusschützenbruderschaft Lürbke macht aus der Not eine Tugend und bietet ihren Schützenfestfans ein To Go Paket für die Feier Zuhause an. Da ja in diesem Jahr kein Schützenfest gefeiert werden kann,bieten die Hubertusschützen ein Rundumsorglospaket an.Mit diesem Paket sollen alle Partner,die sonst für ein tolles Schützenfest sorgen,in schwierigen Zeiten unterstützt werden.Der Gewinn der Aktion soll der Jugendabteilung der Festkapelle aus Bremke zukommen.Im Paket enthalten sind eine Kiste frisches Veltins von Getränke Langes,eine Tüte gebrannte Mandeln von Schausteller Nowak,ein 5€ Verzehrgutschein von Festküche Fa.Nase und ein Magnetflaschenöffner mit Lürbkelogo von Fa.Heimatstoff.

Wer die Aktion unterstützen möchte sollte 30€ auf das Konto der St.Hubertusschützenbruderschaft Lürbke bei der Mendener Bank überweisen.Iban:De294476131203300042004 mit Verwendungszweck Name und to Go Pakete

Die Aktion läuft bis zum 31.07.,die Pakete können dann am Mittwoch 05.08.und Freitag 07.08. in der Zeit von 17-20 Uhr im Hubertusheim Lürbke abgeholt werden.Auf besonderen Wunsch können Pakete auch nach Hause geliefert werden.