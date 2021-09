MENDEN. Am Freitag, 24. September, fand die Generalversammlung der MKG Kornblumenblau auf der Wilhelmshöhe statt. Die turnusmäßige Versammlung in 2020 musste Corona-bedingt ausfallen.

Nach den Berichten der Abteilungen und des Präsidiums und dessen Entlastung standen die Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand auf dem Programm.

Der Präsident „Charly“ Edlerherr, der 1.Vorsitzende Gisbert van Gelder und der 2.Orgaleiter Stefan Linnhoff schieden aus dem Vorstand aus. Manfred Gies bedankte sich im Namen der Mitglieder bei ihnen für ihre jahrelange und aufopfernde Arbeit. Sie wurden mit stehenden Ovationen von den Mitgliedern verabschiedet.

Der anstehende Wahlmarathon ergab folgenden neuen Vorstand: Präsident ist Michael Fringes, 1.Vorsitzender ist Jörg Spiekermann, Geschäftsführerin ist Lisa Edlerherr, Kassiererin ist Martina Lenze-Weitz, 1.Organisationsleiter ist Johannes Ismar und der 2.Organisationsleiter ist Ralf Hörchner, der weiterhin auch Pressewart ist.

Daniel Weische wurde als 2.Turmvogt gewählt und unterstützt Sebastian Bremke bei Arbeiten und Vermietungen rund um den Teufelsturm.

Tickets für die Session

Reservierungen für die beliebten Sitzungen können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau vorgenommen werden. Terminiert sind die Prinzenproklamation am 20. November auf der Wilhelmshöhe, die Damensitzung am 29. Januar in der Menden Arena und die Herrensitzung am 25. Februar im Zelt.