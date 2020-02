125. Klangwellenkonzert am 1. März 2020 in der Marienkapelle:

Nicht nur Beethovens 250. Geburtstag wird in diesem Jahr gefeiert, sondern auch der eines heute leider weniger bekannten, aber im 19. Jahrhundert bis in die USA berühmten Komponisten: Johann Christian Heinrich Rinck. Rinck war Enkelschüler von Johann Sebastian Bach und wirkte am Darmstädter Hof als Organist und Kammermusiker. Dies führte dazu, dass er zu Lebzeiten bereits als „rheinischer Bach“ bezeichnet wurde. Und so steht das nächste „Klangwellen 714“-Konzert am 1. März 2020, um 16 Uhr, in der altehrwürdigen Marienkapelle, An d’r Kapell‘, ganz im Zeichen von Beethoven und Rinck, von denen dann Trios für Violine, Violoncello und Klavier zu hören sein werden.

Es spielt das Klaviertrio Köln-Weimar mit Gernot Süßmuth (Konzertmeister der Weimarer Staatskapelle), Dagmar Spengler (Solocellistin der Weimarer Staatskapelle) und Oliver Drechsel, der – wie schon beim letzten Konzert – auf einem originalen Hammerflügel von 1825 musizieren wird, den das Pianomuseum Haus Eller in Bergheim freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, um eine Spende zur Fortführung der Reihe wird gebeten.

Das nächste Klangwellenkonzert findet am Sonntag, dem 5. April 2020, um 16 Uhr, in der Marienkapelle statt. Hier ist der Pianist Georgy Voylochnikov mit „Bagatellen“, kleinen Klavierstücken von Beethoven und anderen Komponisten zu Gast.