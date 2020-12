Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr an Weihnachten keine großen Gottesdienste in den Kirchen geben, wie man es sonst gewohnt war. Das ist zwar schade, aber leider nicht zu ändern. Aus diesem Grund hat sich das KinderKirchen-Team um Gemeindereferent Stefan Drießen Gedanken gemacht und ein Konzept entworfen, wie man trotzdem mit Kindernzuhause - zum Beispiel am Christbaum - einen Gottesdienst feiern kann. Und so lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius alle kleinen Kinder und ihre Familien an Heilig Abend, dem 24. Dezember, um 16 Uhr, zu einem besonderen Gottesdienst ein, an dem man dann eine halbe Stunde später, also ab 16:30 Uhr, online mit anderen Familien über eine Videoschaltung verbunden ist.

Der Hausgottesdienst lädt dazu ein, ganz gemütlich, aber auch "fromm" Weihnachten zu feiern. Dies geschieht durch das Lesen der Weihnachtsgeschichte in kindgerechter Sprache und Form. Darüber hinaus werden weihnachtliche Lieder gesungen und etwas gebastelt, das zur Weihnachtsbotschaft hinführt - dem Stern von Bethlehem! Hierzu gibt auch eine entsprechende Bastelvorlage.

Gemeinschaft erleben – auch virtuell möglich

Mit anderen Worten: An diesem Heiligen Abend in der KinderKirche erlebt man zunächst die intensive Gemeinschaft in der Familie. Später dann, wenn alle Familien, die diesen Gottesdienst feiern, online zusammenkommen, um das „Vater unser“ gemeinschaftlich zu beten, erwächst nochmals ein besonderes, erweitertes Zusammenhaltgefühl – ganz virtuell unter den Feiernden. So merkt, dass man als Glaubender nie allein ist. Abschluss und Highlight des Gottesdienstes ist – neben der Freude über die Geburt Jesu Christi – das persönliche Segensgebet durch Stefan Drießen und untereinander in den Familien. So teilen sie – trotz Corona – den weihnachtlichen Segen.

Weitere Informationen und das Konzept bzw. den Gottesdienstablauf findet man unter https://kurzelinks.de/KKHA. Darüber hinaus steht Stefan Drießen unter Telefon 01522 2496033 bzw. Email: driessen@kkmonheim.de für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.