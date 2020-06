Voranmeldung per eMail erforderlich

Das nächste Konzert der Reihe „Klangwellen 714“ des Vereins „Marienkapelle am Rhein e.V.“ findet am Sonntag, den 5. Juli 2020, um 16 Uhr, ausnahmsweise in der evangelischen Altstadtkirche an der Grabenstraße statt. Unter dem Titel „Bagatellen“ erklingen auf dem dortigen Flügel einige der gleichnamigen Kompositionen Ludwig van Beethovens sowie dazu kontrastierend romantische Kompositionen von Peter Tschaikowsky (Jahreszeiten), Sergej Rachmaninov und Alexander Skrjabin (Preludes) sowie Nikolaj Medtner. Solist ist der junge russische Pianist Georgy Voylochnikov, dessen ausgefallenes Kapellenkonzert von April damit nachgeholt wird. Das ursprünglich für den 5. Juli vorgesehene Chorkonzert wird voraussichtlich im Dezember 2020 stattfinden.

Aufgrund der noch bestehenden Corona-Verordnungen ist eine schriftliche Anmeldung per Mail an marienkapelle@gmx.de erforderlich. Die begrenzten Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Mails vergeben.

Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Am Ende wird um eine Spende zur Fortführung der Reihe wird gebeten.